Burhaniye'de 20. Zeytin Ve Zeytinyağı Hasat Festivali Başlıyor

Burhaniye'nin geleneksel Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali, 20. yılına özel dolu dolu etkinliklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, Burhaniye'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yüzlerce misafiri ağırlayacak.

Festivalin açılışı ve Başkan Deveciler'in projeleri

Festivalin açılışı, 25 Ocak Cumartesi günü saat 12.30’da bando eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ardından saat 13.00’te Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in açılış konuşmasıyla festival resmen başlayacak. Başkan Deveciler’in imza projelerinden biri olan ve Burhaniye’de bir ilk olan "Halk Market", 14.00’te 8 Eylül Çarşısı’nda açılacak. Sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olan bu market, vatandaşlara uygun fiyatlarla kaliteli alışveriş yapma imkanı sunacak.

Yöresel yemek yarışması düzenlendi

Burhaniye’nin zengin mutfak kültürünü yaşatmak amacıyla, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 14.30’da Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde Zeytinyağlı Yemek Yarışması düzenlenecek. Uzman bir jüri tarafından değerlendirilecek yarışmada, 3 kategoride birincilere altın ödüller verilecek.

Zeytin tarımında son gelişmeler

Burhaniye Kent Konseyi tarafından organize edilen “Zeytin Tarımında Son Gelişmeler” söyleşisi, Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Zeytincilikle ilgilenen vatandaşlar için önemli gelişmelerin paylaşılıp sorularına yanıt verileceği bu etkinlik, büyük ilgi görecek.

Çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi

Festivalin ilk gününün son etkinliği, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun sahneleyeceği "Burun" isimli çocuk oyunu olacak. Reha Yurdakul Salonu’nda ücretsiz olarak sunulacak oyun, çocukları eğlenceli bir dünyaya davet ediyor.

Asırlık gelenek: Deve güreşleri

Festivalin en renkli etkinliklerinden biri olan geleneksel deve güreşleri, Burhaniye’de yaklaşık 200 yıldır düzenleniyor. Festivalin son günü, deve güreşleri için yüzlerce insan Burhaniye’ye akın edecek. Birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine ödüller takdim edilecek.