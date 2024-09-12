Burhaniye’de 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen törenler, büyük bir katılım ve coşku içinde gerçekleşti. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban’ın da katıldığı etkinliklerde, ilk olarak Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi bırakıldı. Kutlamalar ise Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’nda devam etti.

Kaymakam Memiş ödülleri takdim etti

Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’ndaki törende Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Ünal Bayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu.

Hatıra fotoğrafı çekildi

Etkinlikler kapsamında öğrenciler şiir dinletisi sundu, halk oyunları gösterileri sergiledi ve yeni gelen öğrencilere bayrak teslimi yapıldı. Ayrıca, resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Kaymakam Memiş’in elinden aldı. Kutlamalar, öğrencilerin Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.