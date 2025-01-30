2014 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası ile Burhaniye Belediyesi’ne bağlı kanalizasyon ve arıtma sistemi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiş ve bu süreçte BASKİ adı altında çalışmalar sürdürülmüştü. Ancak, 50 yıllık asbestli borular zaman içinde işlevini kaybetmiş ve taş korezyon adı verilen doğal aşınma sonucu kullanılmaz hale gelerek çöküntülere sebep olmuştu.

Bu çöküntüler nedeniyle oluşan deniz kirliliği, Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni alarma geçirdi. Çevre kirliliğiyle mücadele için ekipler hemen sahaya inerek, kullanılamaz hale gelen eski boruların yerine yenilerini döşemek için çalışmalara başladı.

10 günlük yenileme çalışmaları başladı

Yarım asır boyunca bakım dışında değişim görmeyen kanalizasyon boruları, 10 günlük yoğun bir çalışmayla yenilendi. Gece gündüz demeden çalışan ekipler, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki hattı yenileyerek kalıcı çözüm sağlamak için sona yaklaştı. Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, çalışmaları yerinde inceledi ve sürecin takipçisi oldu. Çalışmaların yaklaşık 3 gün içinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor.