Burhaniye’de Bilim ve Teknoloji Derneği’nin düzenlediği ağaç dikim etkinliğinde, Yunuslar Mahallesi’nde yaklaşık 500 fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğin en dikkat çeken katılımcısı ise 83 yaşındaki Leyla Yüksekses oldu.

"Herkes bir ağaç dikmeli"

Fidan dikim etkinliğine katılarak örnek bir davranış sergileyen Leyla Yüksekses, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum, herkes bir ağaç dikmeli. Her şeyi başkasından beklemeyelim, çaba sarf edelim. 83 yaşındayım ve ağaç dikmeye geldim. Burada 5-7 yaşlarında çocuklar var. Anneler çocuklarını getirmiş, çok mutlu oldum. Çocuklarımızı bu tür etkinliklere katalım lütfen."

Çocuklardan yaşlılara herkes katıldı

Etkinlikte farklı yaş gruplarından katılımcılar yer aldı. Özellikle çocukların anneleriyle birlikte fidan dikmesi, gelecek nesillerin doğa sevgisiyle büyümesi adına umut verdi.

Toplumsal farkındalık artıyor

Bilim ve Teknoloji Derneği yetkilileri, etkinliğin hem çevre bilincini artırmayı hem de geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmayı hedeflediğini belirtti. Bu gibi etkinliklerle farkındalığın her geçen gün daha da yaygınlaşacağı vurgulandı.