Burhaniye’de geleneksel lezzetlerin öne çıkacağı “Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması” için heyecan dorukta. 20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenecek olan bu özel yarışma, 25 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30’da Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarışma, bölgenin zengin mutfağını tanıtmak ve yerel lezzetleri yaşatmak adına büyük önem taşıyor.

Yöresel lezzetler üç kategoride yarışacak

Bu yılki yarışmada, Burhaniye’nin eşsiz mutfak kültürünü yansıtan yemekler, hamur işleri ve tatlılar olmak üzere üç farklı kategoride yarışacak. Yarışmaya katılacak olan vatandaşlar, Burhaniye’ye özgü sebze ve bitkilerle hazırlayacakları yemeklerle jüri karşısına çıkacak. Bu yemekler, alanında uzman bir jüri heyeti tarafından değerlendirilecek.

Başvurular için geri sayım başladı

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar için başvurular 22 Ocak 2025 tarihine kadar Burhaniye Belediye Hizmet Binası Halk Masası’ndan alınacak. Katılımcılar, başvuru formunu doldurarak yarışmaya katılabilirler. Yarışma günü, jüri üyeleri, yarışmacıların titizlikle hazırladıkları yöresel yemekleri tadacak ve en lezzetli yemekleri ödüllendirecek.

Başkan Deveciler’den katılımcılara destek mesajı

Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali’ne renk katan bu geleneksel ödüllü yemek yarışmasına katılacak tüm vatandaşlarımıza başarılar diliyorum. Yöremizin birbirinden lezzetli yemeklerinin, alanlarında uzman jürimizle buluşacağı bu yarışmanın kaybedeni yok, kazanan Burhaniye olacak” dedi.