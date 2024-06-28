Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde başlatılan askıda dondurma uygulamasının ilk günden itibaren ilgi gördüğünü belirten 61 yaşındaki Teslim, bu fikrin arkasındaki ilham kaynağını şu şekilde açıkladı: "Askıda ekmek, askıda yemek ve askıda kırtasiye uygulamaları var. Ben de düşündüm, askıda dondurma neden olmasın?"

Teslim, dondurma alamadıkları için çocuklarını dondurmacının önünden geçirmeyen anneleri gözlemlediğini ve bu durumdan etkilenerek bu uygulamayı başlattığını söyledi.

6 yıldır yiyecek servisi, 2 yıldır da dondurma satışı yapan Teslim, "Burhaniye'de bir ilk. Türkiye'de de bilmiyorum ama biz bir ilki başlattık" diye konuştu.

Uygulamanın işleyişi oldukça basit. Vatandaşlar dondurma almak istediklerinde, tezgahın üzerinde bulunan askıya para bırakabiliyorlar. Daha sonra imkanı olmayanlar bu dondurmalardan ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Teslim, uygulamanın suistimal edilmemesi konusunda endişelerini dile getirse de, "Bizim bu iyi niyetimizi suiistimal etmedikleri müddetçe biz bu işe devam edeceğiz" dedi.