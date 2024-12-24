Burhaniye Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde başlattığı çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor. Ekipler, alt yapıda oluşan sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için sahada titizlikle görev alıyor.

İlçede kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor

Belediye ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Özen Caddesi ile Öğretmenler Mahallesi’ndeki 1083 Sokak’ta parke taş tamiratı yaparken, Enver Güreli Caddesi’nde bordür tamiratı ve trafik ışıkları onarımını da gerçekleştirdi. Ayrıca, 8 Eylül Stadı’nda kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, Pelitköy Mahallesi Barış Sokak’ta dolgu işlemleri de hızla tamamlandı. Son olarak, Orjan Köprüsü’nde de tamirat işlemleri başarıyla gerçekleştirilmiş durumda.