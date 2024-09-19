Burhaniye Belediyesi, alt yapı çalışmaları nedeniyle yıpranan ve bozulan yolların onarımını yaz boyunca aralıksız sürdürdü. Yüksek hava sıcaklıklarının olduğu yaz aylarında, mevcut yolların ömrünü uzatmak, sürüş konforunu artırmak ve yüzeydeki çatlakları onarmak amacıyla sathi kaplama çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, 80 bin metrekare birinci kat, 6 bin metrekare ikinci kat olmak üzere toplamda 86 bin metrekare sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Parke taşı çalışmaları devam edecek

Çalışmalar Pelitköy, İskele, Öğretmenler, Geriş, Kocacami, Memiş ve Yunus Mahallelerinde yoğunlaştı. Özellikle trafik akışının yoğun olduğu yollarda yapılan bu kaplamalar ile 2024 yılı için planlanan yol yenileme hedeflerine ulaşıldı. Havanın serinlemeye başlaması ile birlikte sathi kaplama işlemleri sona erdirilirken, yıl boyunca sıcak asfalt ve parke taşı kaplama çalışmaları devam edecek.

"Tüm imkanlarımızı kullanıyoruz"

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediyeciliğin, vatandaşlara her konuda destek vermek ve daha yaşanabilir bir şehir sunmak anlamına geldiğini vurguladı. Başkan Deveciler, “Göreve geldiğimizden bu yana doğalgaz, su ve kanalizasyon çalışmaları nedeniyle ilçemizdeki her yol kazıldı ve yıprandı. Alt yapı çalışmaları bittikçe, tüm imkanlarımızla yollarımızı yeniliyoruz. Bu yaz da sathi kaplama çalışmalarına odaklandık ve ilçemizde bozuk yol kalmayana kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.