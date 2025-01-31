Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT), sanatı her kesime ulaştırmaya devam ederken, bu kez çocuklara özel eğlenceli bir tiyatro gösterisi sundu.

“Kahraman Ağustos Böceği” çocukları büyüledi

Yönetmenliğini Ender Kurt’un üstlendiği ve çocuklara yönelik “Kahraman Ağustos Böceği” adlı tiyatro oyunu, Cumhuriyet Mahallesi’nde sahnelendi. Oyun, renkli sahne tasarımı ve eğlenceli hikayesiyle çocuklardan büyük beğeni topladı. Oyun öncesinde gönüllü öğrencilerle doğaçlama oyunlar oynanarak, eğlenceli anlar yaşatıldı.

Sanatın birleştirici gücü vurgulandı

Etkinliğe Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ve Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent de katıldı. Başkan Yardımcısı Tuna, Burhaniye Belediyesi olarak sanata verdikleri önemi vurgulayarak, “Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Çocuklarımıza tiyatro sevgisi aşılamak bizim için çok kıymetli.” dedi.