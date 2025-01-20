Burhaniye Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimi ve kaliteli bir eğitim alması için projelerine bir yenisini daha ekliyor. Çok yakında hizmete girecek olan Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi, ilçedeki okul öncesi eğitimde yeni bir standart oluşturacak.

Yeni bir kreş daha

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yapımı hızla devam eden çocuk gündüz bakımevini Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli ile Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Osman Akkoç eşliğinde yerinde inceledi.

Başkan Deveciler yaptığı açıklamada, “Güzel Burhaniye’mizin çocuklarına verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bu, üçüncü kreşimiz olacak. Çocuklarımız burada hem öğrenip hem eğlenebilecekleri güvenli bir ortama sahip olacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Kreş kayıtlarında dar gelirli ailelerin çocuklarına öncelik tanıyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Çocuklar için güvenli bir yuva

Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sosyal destek sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı hedefliyor. Güvenli ve modern bir eğitim ortamı sunmayı amaçlayan bakımevi, Burhaniye’nin çocuklarına güvenle büyüyebilecekleri bir yuva olacak.