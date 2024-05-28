Olayın detaylarına göre, akşam saatlerinde Bağlar mevkiinde beton mikseri devrildi. Kazada, şoför Halil K. (65) hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Serkan A. (28) ise yaralandı.
Kazayı haber alarak olay yerine giden Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yaralı Serkan A.'yı çıkararak ambulansa teslim etti. Yaralı Serkan A. Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden araç sürücüsü Halil K. ise Burhaniye Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Editör: Simge Akbulut