Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen “20. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali” çerçevesinde gerçekleştirilen “Ödüllü Yöresel Zeytinyağlı Yemek Yarışması” yoğun ilgiyle Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yarışmaya, zeytinyağlı yemekler, zeytinyağlı hamur işleri ve zeytinyağlı tatlılar olmak üzere 3 ayrı kategoride katılım sağlandı. Alanında uzman bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede, her kategoride ilk üç yemek belirlendi.

Jüri koltuğunda uzman isimler vardı

Yarışmanın jüri üyeleri arasında Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyesi Esra Ersoy, BUBFA Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Emel Memiş Kocaman, BUBFA Otel-Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Kaya Nihat Pekbay, Aşçı Tayfun Boyraz ve Aşçı Eren Çelebi yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmanın dereceye giren isimleri ve ödülleri Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Belediye Meclis Üyesi Çiğdem Karasakal Avcu ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm katılımcılara katılım sertifikaları verildi.

Dereceye girenler ve yemekler

Zeytinyağlı tatlılar kategorisi

Kaymaklı Zeytinyağlı Kalburabastı – Gönül Kayper Damla Sakızlı Bademli Ev Baklavası – Gülsüm Aydın Zeytinyağlı Anne Kurabiyesi – Semra Bostan

Zeytinyağlı hamur işleri kategorisi

Zeytinyağlı Balkabaklı Cevizli Börek – Gülçin Şahna El Açması Zeytinyağlı Nohutlu Börek – Abdullah Aydın Zeytinyağlı Su Böreği – Seher Kocaoğlu

Zeytinyağlı yemekler kategorisi

Ege Yöresi Karışık Ot Kavurması – Betül Özdemir Kaya Zeytinyağlı Portakallı Kereviz – Semra Bostan Zeytinyağlı Patlıcan Yemeği – Nermin Alkan