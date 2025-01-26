Bu yıl 20.'si düzenlenen Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'nde, Burhaniye ve çevresindeki bir ilke imza atılarak Halk Market projesi açılışı gerçekleştirildi. Belediye bünyesinde hizmet vermeye başlayan Halk Market, Burhaniye ve çevresindeki vatandaşlara uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmayı hedefliyor.

Halk Market açılışı coşkuyla gerçekleşti

Festival kapsamında yapılan açılışa Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve eşi Nuriye Deveciler'in yanı sıra, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Burhaniye CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ve Burhaniye Belediye Meclisi üyeleri katıldı. Açılışta Burhaniyeliler de yoğun ilgi gösterdi.

210 m² alan üzerinde hizmet verecek

Mahkeme Mahallesi 8 Eylül Çarşısı'nda açılan Halk Market, toplamda 210 m² alana sahip. 180 m²'lik satış alanında kasap, şarküteri, bakliyat, kahvaltılık, zeytin, hijyen ürünleri ve unlu mamuller gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Burhaniye halkı, bu markette uygun fiyatlarla güvenilir ürünleri temin edebilecek.

Başkan Deveciler: "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği"

Açılışta konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Bu zorlu ekonomik koşullarda her zaman hemşehrilerimizin yanındaydık ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Burhaniye adı ile duyurabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Söz verdiğimiz hizmetleri teker teker yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burhaniye’mize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.