Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in seçim vaatlerinden biri daha hayata geçiyor. Mahkeme Mahallesi 8 Eylül Çarşısı’nda açılacak Halk Market, 25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek “20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali” kapsamında hizmete girecek.

Halk Market’te neler var?

210 m² toplam alana sahip Halk Market’in 180 m²’lik satış alanında; Kasap ve şarküteri ürünleri, bakliyat çeşitleri, zeytin ve zeytinyağı, hijyen ürünleri ve unlu mamuller gibi pek çok ürün uygun fiyatlarla halkla buluşacak. Bu proje ile üreticiden alınan ürünlerin fiyatlarının tüketiciye ulaşana kadarki süreçte artması önlenerek, vatandaşların ekonomik koşullarını destekleyecek bir sistem kuruluyor.

Sosyal belediyeciliğin örneklerinden biri

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Halk Market’in sosyal belediyeciliğin önemli bir örneği olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu zorlu ekonomik koşullarda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyeciliği Burhaniye’de daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.” Halk Market’in açılışı, Burhaniye’nin önemli etkinliklerinden biri olan Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali ile gerçekleştirilecek.