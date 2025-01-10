Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ilk kez düzenlenen arıcılık kursu, büyük ilgi gördü. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 2 hafta süren kursa, Türkiye’nin dört bir yanından 60 katılımcı katıldı. Kurs, arıcılık sektörüne yeni giriş yapmak isteyenlere hem teorik hem de uygulamalı bilgiler sundu.

Katılımcılar deneyimlerini paylaştı

Arıcılık kursuna Mersin’den katılan yoga eğitmeni Zeynep Eryılmaz, kursun kendisine yeni ufuklar açtığını belirtti. Eryılmaz, “Kovan bakımı ve bal üretimi konusunda değerli bilgiler edindim. Özellikle arıların tedavi edici özellikleri ve apiterapi konularında çalışmalar yapmayı planlıyorum” dedi.

Veteriner Hekim Uğur Tarhal ise kursun eğitim kalitesine dikkat çekerek, “Güzel bir eğitim dönemi geçiriyoruz. Bugün uygulamalı olarak arı kovanlarıyla çalıştık. Eğitim süreci arıcılığı daha bilinçli bir şekilde yapmamıza olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Eğitimde neler öğrenildi?

Katılımcılar, kurs boyunca şu başlıklarda eğitim aldı: Kovan bakımı ve yönetimi, bal üretim teknikleri, arı sağlığı ve hastalıkları, apiterapinin temel prensipleri ve pratik arıcılık uygulamaları. Eğitim sonunda katılımcılar, arıcılık sektöründe profesyonel olarak çalışabilecek donanıma sahip oldu.