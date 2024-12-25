Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen Koruma Kurulları toplantısı, Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde Özgürlük Cafe & Bistro’da gerçekleştirildi. Üç ayda bir düzenlenen toplantıya, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Nezir Erbek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tamer Midilli, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ve çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

2024 yılı çalışmaları ve gelecek planları görüşüldü

Toplantının ana gündeminde, 2024 yılında yapılan çalışmalar yer aldı. Özellikle eski hükümlüler ve denetimli serbestlik altında olan genç ve yetişkin bireylere yönelik Körfez bölgesinde sunulan hizmetler değerlendirildi. Katılımcılar, bu hizmetlerin etkinliğini ve gelecekteki gelişim alanlarını tartışarak, bölgedeki toplum yararına yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Koruma Kurulları, toplum destekli çalışmalarını süreklilikle ileriye taşıyor

Burhaniye'de düzenlenen bu toplantı, toplumsal destek ve rehabilitasyon sürecinin önemli bir parçası olarak, bölgedeki sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları pekiştirdi. Gelecek dönemde de bu tür toplantıların devam edeceği belirtilerek, daha kapsayıcı ve etkili projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.