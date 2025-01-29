Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonu, 28 Ocak 2025 tarihinde, voleybolseverler için heyecan dolu bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Burhaniye Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Midi ve Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası, il dışından ve çevre ilçelerden katılım gösteren 14 takımla başladı.

Katılım ve hedefler

Toplamda yaklaşık 350 sporcunun mücadele ettiği turnuva, iki ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Organizasyona katılan takımlar arasında Ateş Spor Kulübü, Ayvalıkgücü Belediyespor, Ayvalık Voleybol, Balıkesir Büyükşehir Belediye Edremitspor gibi güçlü takımlar yer alıyor. Turnuva, spora olan ilgi ve genç sporcuların gelişimine büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış törenine Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ve Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent'in yanı sıra birçok sporsever katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan konuşmalarda, sporculara başarı dileklerinde bulunuldu.

Kupa töreniyle sonlanacak

Turnuva, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 18.00’de düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek. Bu tarihte, turnuvanın kazananları ödüllerini alacak ve voleybol tutkunlarına unutulmaz bir final yaşatılacak.