Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı'nda düzenlenen Mavi Bayrak programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil'in konuşmasıyla devam etti.

Erdil konuşmasında, Mavi Bayrak'ın uluslararası bir çevre ödülü olduğunu ve gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verildiğini belirtti. Burhaniye'nin plajlarında yapılan düzenlemelerle halka açık çim alanlarında ücretsiz ve keyifli bir tatil ortamı oluşturduklarını dile getirdi. Ayrıca Pelitköy, Öğretmenler Mahallesi ve İskele Mahallesi plajlarını cazibe merkezlerine dönüştürdüklerini vurguladı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in liderliğinde, Burhaniye'nin turizme hizmet etmekten gurur duyduklarını ve 6 halk plajı ile bir özel tesis olmak üzere toplamda 7 Mavi Bayraklı plajlarının bulunduğunu belirtti. Bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Törende konuşan TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İller Koordinatörü Yetkin Karabinalı ise Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plajıyla dünya genelinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından 3. sırada yer aldığını ifade etti. Mavi Bayrağın Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Burhaniye'nin 2000 yılından bu yana kesintisiz olarak Mavi Bayrak ödülü aldığını belirtti.

Törende TÜRÇEV tarafından getirilen Mavi Bayrak, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil'e teslim edildi.