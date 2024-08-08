Burhaniye’de kültür ve sanatın buluşma noktası olacak Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı. 28 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, beş gün boyunca ilçede renklilik ve canlılık katacak.

Etkinlik programı

Festivalin kapsamlı etkinlik programı, Ören Plaj Konserleri, Taylıeli Amfi Tiyatro Konserleri, tiyatro gösterimleri ve toplu sünnet şöleni gibi birçok farklı aktiviteyi içeriyor. Burhaniye Belediyesi, festivalin tüm detaylarını titizlikle hazırlayarak, hem yerel halkı hem de turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Başkan Ali Kemal Deveciler'den açıklama

Kültür ve sanatın toplum için önemine değinen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye’miz bu yıl da kültür ve sanatta adını duyuracak. Medeniyetlerin doğduğu kent Burhaniye-Ören’de kültür ve sanat dünyasından birbirinden değerli isimleri ağırlayacak” ifadelerini kullandı.