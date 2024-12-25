Burhaniye’de geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından merkez mahallelerde yağmur suyu hatlarının kontrolü yapıldı. Burhaniye Belediyesi, olası altyapı sorunlarını çözmek için saha ekipleriyle incelemelerde bulunarak sorunları tespit etti ve çözüm planlarını oluşturdu.

Yağmur suyu hatları yerinde incelendi

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Burhaniye BASKİ Şefi Yunus Emre Vural, Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ve Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birimenler, saha ekipleriyle birlikte ilçe genelindeki yağmur suyu hatlarını denetledi. İncelemeler sırasında, tespit edilen onarım gereksinimleri detaylı bir şekilde raporlandı.

Altyapı güçlendirme çalışmaları hız kazandı

Ekiplerin sahada yaptığı incelemeler sonucunda, yağışlı havalarda meydana gelebilecek olası su baskınlarını önlemek amacıyla alınacak önlemler belirlenerek çalışma takvimine dahil edildi. Fen İşleri Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmaların, ilçenin altyapısını daha da güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Burhaniye Belediyesi, altyapı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyor. Belediye yetkilileri, saha ekiplerinin bu süreçte proaktif bir şekilde çalıştığını, sorunları yerinde tespit ederek kalıcı çözümler ürettiğini ifade etti.