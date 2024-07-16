Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi 62. Sokak ve 22. Cadde, Geriş Mahallesi Eski Göl Sokak, Hürriyet Mahallesi 295. ve 297. Sokak'ta parke taş tamiratı yapıldı. Ayrıca, Ören Mahallesi 27005. Sokak ve Pelitköy Sahil Caddesi'nde asfalt yama işlemleri gerçekleştirildi.

İlçenin her köşesinde çalışmalar sürüyor

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çalışmalarla ilgili olarak "Ekiplerimiz, ilçemizin her köşesinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması. Yollarımızın kalitesini artırarak, ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek bizim için en büyük öncelik" açıklamasında bulundu. Çalışmalar planlanan program dahilinde Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülecek.