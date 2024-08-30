Burhaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı büyük bir coşku ve katılımla kutlanmaya başladı. Kutlamalar, Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrik töreniyle start aldı ve gün boyu çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaymakamlıkta tebrik töreni ile başladı

30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı anısına düzenlenen kutlamalar, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen tebrikatın ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na geçerek çelenk sunma törenine katıldı.

Çelenk sunma ve saygı duruşu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon ve Belediye Başkanlığı adına çelenkler sunuldu. Çelenk merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, törene katılan askerleri ve vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi ve Misya Sanat Merkezi tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, törene katılanlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Programda ayrıca çeşitli şiir dinletileri de yer aldı. Şiirler, günün anlam ve önemini vurgulayan dokunaklı mısralarla doluydu.

Gece etkinlikleri ile devam eden kutlamalar

Gün boyunca süren kutlamalar, akşam saatlerinde daha da renklendi. Saat 21.00’da eski kütüphane önünden başlayacak olan fener alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.30’da düzenlenecek Göksel Doğançay konseriyle devam edecek. Kutlamaların coşkusu, 34. Burhaniye – Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleriyle gece boyu sürecek.

Zaferin 102. yılında özel etkinlikler

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları kapsamında, Burhaniye Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler geceye kadar devam edecek. Ören Meydanı'nda başlayacak akşam programında Emekli Tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun’un katılacağı bir panel düzenlenecek. Aynı zamanda İskele Mahallesi Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikler Taylıeli Amfi Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleşecek Demet Akalın konseriyle son bulacak.

Burhaniye'deki 30 Ağustos kutlamalarına siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, daire müdürleri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.