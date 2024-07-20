Burhaniye ilçesinin Öğretmenler Mahallesi'nde yer alan Özgürlük Parkı, haftanın üç günü sabah sporuna ev sahipliği yapıyor. Belediye tarafından düzenlenen bu etkinlikte, beden eğitimi öğretmeni Serdar Özarkon liderliğinde 80-90 kadın, egzersiz yaparak güne enerji dolu başlıyor.

Katılım her geçen gün artıyor

Beden eğitimi öğretmeni Serdar Özarkon, etkinliklerin giderek daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, katılımcıların her geçen gün arttığını ifade etti. Katılımcılar, sabah sporunun hem fiziksel hem de sosyal açıdan büyük fayda sağladığını dile getiriyor.

Etkinliğe katılan öğretmen Aslıhan Mutlu, “Yaz başından beri belediyenin bu hizmetine katılıyorum. Başlangıçta zorlandım ama şimdi tüm hareketleri rahatlıkla yapabiliyorum. Burada bir aile gibi olduk, düzenli katılıyorum. Bu etkinlik sayesinde sosyalleşiyoruz ve yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Belediyemize teşekkür ederiz,” dedi.

"Sabah sporları yoğun ilgi görüyor"

Beden eğitimi öğretmeni Serdar Özarkon, sabah sporunun 8.15'te başladığını ve esneme ile kuvvet egzersizlerine odaklandıklarını belirtti. Özarkon, "Katılım oldukça yoğunlaştı, yaş ortalaması genellikle üst yaş grubuna yakın. Ancak herkesin egzersizlere katılımı çok iyi gidiyor. Burhaniye Belediyesi'nin sunduğu bu hizmet sayesinde insanlar daha mutlu bir şekilde güne başlıyor," dedi.