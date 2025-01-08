Burhaniye Belediyesi’nin ilçe genelinde gerçekleştirdiği mahalle buluşmaları kapsamında, Bahçelievler Mahallesi’nde bir kadın buluşması düzenlendi. Toplantıda kadınların sosyal ve psikolojik destek alma süreçleri, mahalle temsilcilerinin çalışmaları ve toplumsal dayanışma konuları ele alındı.

Kadın dayanışması güçleniyor

Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen kadın buluşmasına, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Esra Ersoy ve Çiğdem Karasakal Avcu gibi birçok yetkili katıldı. Ayrıca Kadın Danışma Merkezi görevlileri, mahalle muhtarı Yasemin Kozan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Süheyla Okur ve diğer yerel temsilciler de toplantıda yer aldı.

Toplantıda, Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin sunduğu hizmetler ve halk meclislerinin önemi anlatıldı. Mahalle temsilcileri, kadınların yaşadığı sorunları dinleyerek çözüm önerileri üzerinde durdu.

Kadın Danışma Merkezi çalışmaları tanıtıldı

Kadın Danışma Merkezi’nde görev yapan sosyolog Deniz Akcan Orcan ve psikolojik danışman Zerya Demir, kadınların sosyal ve psikolojik destek alma süreçleri hakkında bilgi verdi. Merkezde sunulan hizmetlerin, kadınların topluma daha aktif katılımını teşvik ettiği vurgulandı.

Buluşmada mahalle sakinleri, yaşadıkları sorunları dile getirirken belediye yetkilileri ve uzmanlar fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, kadınların sosyal hayatta daha etkin rol alması ve dayanışmanın güçlenmesi için yeni projeler ele alındı.