Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şarköy, Bahadınlı, Çoruk, Dutluca ve Taylıeli Mahallelerinde kapsamlı iyileştirme çalışmalarına imza atarak kırsal bölgelerdeki yaşam koşullarını iyileştiriyor. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, saha ziyaretleriyle çalışmaların ilerlemesini yakından takip ediyor.

Yollar, parkeler ve yağmur kanalları yeniden yapılıyor

Şarköy Seklik Tepesi’nden Zeytinkent’e ve Yunus Mahallesi’nden Bahadınlı Mahallesi ana asfaltına bağlanan yollar, greyderle düzenlendi. Dutluca Mahallesi’nde parke taş döşeme çalışmaları tamamlandı. Taylıeli Mahallesi'nde ve Şarköy Cumhuriyet Mahallesi ana yolunda yağmur kanalı temizliği yapıldı, Çoruk Mahallesi’nde ise tarım ve hayvancılık yapan vatandaşların yolları bakım ve onarımdan geçirildi.

İlçenin her köşesine eşit hizmet

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, "Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler’in direktifleriyle kırsal mahallelerimizde yürüttüğümüz çalışmalar, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ekiplerimiz, tüm talepleri hızlıca çözüme kavuşturuyor ve ilçemizin her köşesine aynı özeni göstererek hizmetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal ve merkez mahallelerde aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor ve her alanda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.