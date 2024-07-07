72 milyon insan bir araya gelecek

Son yıllarda darbelerle iktidarı ele geçiren üç ülkenin liderleri, Cumartesi günü Niamey'de gerçekleştirdikleri zirvede bir antlaşma imzalayarak yeni bir "konfederasyon" kurdular. Üye ülkeler arasında daha fazla entegrasyona doğru adım atmayı kararlaştırdıklarını ve "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurduklarını açıkladılar. Bu yeni konfederasyon, yaklaşık 72 milyon insanı bir araya getirecek.

Ocak ayında Burkina Faso, Mali ve Nijer, eski sömürgeci hükümdarları Fransa tarafından manipüle edilmekle suçladıkları Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) ayrıldıklarını duyurdu. Bu üç ülke ayrıca Fransa ile askeri ve savunma bağlarını koparıp, Rusya ile daha sıkı bir işbirliği arayışına girdiler.

'Geri dönüşü yok'

Nijer'in askeri lideri General Abdurrahman Tiani, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Halkımız artık ECOWAS'a geri dönüşü olmayan bir şekilde sırtını döndü" ifadesini kullandı.ECOWAS ile ilişkiler, Temmuz 2023 darbesinin ardından, ECOWAS'ın yaptırımlar uygulaması ve devrik başkan Mohamed Bazoum'u geri getirmek için askeri müdahale tehdidinde bulunmasıyla kötüleşti. Yaptırımlar Şubat ayında kaldırıldı, ancak ilişkiler hala gerilimli. ECOWAS, Pazar günü Abuja'da düzenleyeceği liderler zirvesinde AES ile ilişkileri ele alacak. AES ülkeleri, Mart ayında kendi topraklarına düzenli olarak saldıran cihatçı gruplarla mücadele etmek için ortak bir askeri güç oluşturduklarını duyurdular.

Cumartesi günü yapılan zirvede ayrıca tarım, su, enerji ve ulaşım gibi stratejik sektörlere ilişkin yaklaşımlarını "karşılıklı olarak güçlendirmeyi" planladıklarını ve yerel medyada yerel dillere daha fazla önem verilmesi gerektiğini de vurguladılar.