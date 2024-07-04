Memur Sen'e bağlı Büro Memur Sen Manisa Şube Başkanı Murat Özkan, hükümetin kamu çalışanlarının kazanılmış haklarını gasp ettiğini iddia ederek, taleplerini ve yapılması gerekenleri açıkladı.

Murat Özkan, hükümetin tasarruf adı altında kamu çalışanlarının haklarını kısıtladığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özellikle 3600 ek gösterge verilmesi, toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden düzenlenmesi gibi taleplerin zamanında karşılanmadığını belirtti. Sendikalar olarak zaman içinde kamu çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarını dile getirdiklerini ifade eden Özkan, öncelikle 3600 ek gösterge verilmesi, toplu sözleşme ikramiyesinin geri verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gibi adımların acil olarak atılması gerektiğini söyledi.

Büyükşehirlerdeki kamu görevlilerinin karşılaştığı yüksek kira fiyatları ve hayat pahalılığı sorunlarına da dikkat çeken Özkan, bu bölgelerde çalışanlara büyükşehir tazminatı ve benzer desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etti. Özkan, taleplerin karşılanmaması halinde eylem sürecini başlatacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, basın açıklamaları ve imza kampanyaları düzenleyeceklerini, gerekirse Ankara'ya yürüyüş yapacaklarını belirtti. Önceki eylemlerinin başarıya ulaştığını ve bu kez de mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Memur Sen'e bağlı şube başkanı Murat Özkan, kamu çalışanlarının haklı taleplerinin takipçisi olacaklarını ve kazanımlarının geri verilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.