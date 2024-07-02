Bursa’da 2018 yılında Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği olarak kurulan Bursa AKYAD, Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen vefa gecesiyle 6. Yılını kutladı.Mora Dergisi (BURSA İGFA)

Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği, Başkan Atilla Güney’in yönetiminde Ördekli Kültür Merkezi’nde çok sayıda Ağrılıyı buluşturdu.

Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başlayan gece, Dr. Yasin Kuruçay Huzurlu aile ve erdemli nesiller hakkında bilgiler verdi. Gecede Aşık Ali Serhati yöresel türküleri seslendirirken, Şair Yazar Mustafa Işık da gönüllere dokunan şiirleriyle renk kattı.

Açılış konuşmasında Başkan Atilla Güney; “Bizler doğduğumuz toprakları çeşitli nedenlerden dolayı bırakıp buraya geldik. Şimdi bize düşen görev doyduğumuz topraklara adapte olmak ve buraya hizmetlerimizi sürdürmektir. Bursa AKYAD olarak 6 yıldır çok sayıda gönüle dokunduk. Bursa’da Ağrılıların olduğunu kamu kuruluşlarına hatırlattık. Üzerimize düşen her görevi yerine getirdik. Bizler vefalı insanlarız, gittiğimiz her yere ekonomik, sosyal, kültürel ve daha birçok alanda katkı sunuyoruz. Bursa’da TÜİK rakamlarına göre 40 bin üzerinde Ağrılı yaşıyor Bursa’da. Bu şehre önemli katkılar sunuyoruz. Biz bu derneği herhangi bir çıkar için kurmadık. Bir yardımlaşma derneği değildir, tamamen kültürümüzü yaşatma gayesi olan bir dernek statüsündedir” sözlerini kullandı.

Öte yandan; Başkan Güney derneğin 6 yılda gerçekleştirdiği hizmetlerini anlatırken, artık görevi devretmenin zamanının geldiğine de vurgu yaptı. Dernek Başkanı Atilla Güney, birlikte yol yürüdüğü dernek yönetim kurulunu da plaketle ödüllendirdi. Güney, Bursa’da Ağrılıları liyakatlı bir anlayışla temsil ettiğine inandığı BURSAAKYAD başkanlığını önümüzdeki günlerde İş İnsanı Başkan Yardımcısı Fesih Temel’e bırakacağını açıkladı.