29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Bursa sokakları kırmızı beyaza bürünüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını Ata posterleriyle donatırken, 17 ilçede de vatandaşlara poster dağıtımı yaparak Cumhuriyet coşkusunu evlere taşıyor.

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında renkli etkinlikler hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde vatandaşlara Ata posteri hediye ediyor. Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bu kapsamda Kent Meydanı’nda vatandaşlara Ata posteri dağıttı.

“Cumhuriyet, Atatürk’ün en büyük armağanıdır”

Yağmura rağmen poster dağıtım etkinliğine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet eden Bozbey, Cumhuriyet’in en büyük ortak değer olduğunu vurgulayarak, “17 ilçemizde 60 bin civarında Ata posteri dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız iş yerlerini ve evlerini bu bayraklarla donacaktır. Cumhuriyet coşkusunun her yerde hissedilmesini sağlamalıyız. Cumhuriyet, bizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük armağanıdır. Bu armağana sahip çıkmak, onun ilke ve devrimlerini yaşatmak hepimizin en temel sorumluluğudur. Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamak, aynı zamanda birlik, beraberlik ve umut duygularımızı tazelemektir. Bursa, her zaman olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyetine sahip çıkıyor. Şimdiden Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum” dedi.

“Cumhuriyet demek, Atatürk demektir”

"Cumhuriyet demek ne demek" kampanyasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Bozbey, “’Cumhuriyet demek ne demek’ sorusunu vatandaşlara sorduk. Cumhuriyet’in karşılığında bir kelime, bir cümle elde ettik. Arkadaşlarımız bu konuda 16 vatandaşımızı belirledi. Fikirlerini beyan eden her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet demek her şey demektir. Cumhuriyet demek bu ülkede huzurla, güvenle, adil bir şekilde yaşamak demektir. Cumhuriyet demek Atatürk demektir. Cumhuriyet demek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti demektir” diye konuştu.