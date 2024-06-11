Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldı. 17 ilçede belirlenen 183 kurban kesim noktasında da Büyükşehir ekipleri, ilaçlama çalışmalarına bayram boyunca devam edecek.Bursa (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin kentte huzurlu bir bayram yaşanması adına yapılan çalışmaları kapsamında Kent Meydanı’ndaki otobüs durağından arife günü ile bayramın 4 günü boyunca 10.15 ile 18.30 saatleri arasında saatte bir karşılıklı olarak Hamitler Kent Mezarlığına, Emek İstasyonundan Hasköy Kent Mezarlığına ve Kestel İstasyonundan Erdoğan Köy Kent Mezarlığına ücretsiz otobüs seferleri hizmet verecek.

BURULAŞ ÇAĞRI MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Müdürlüğü ile hafif raylı sistemin işletmesini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların bayram süresince rahat ve güvenli bir biçimde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü önlemi alarak normal seferlerini sürdürecek. Vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0850 850 99 16 numarasından BURULAŞ Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.

EKİPLER GÖREV BAŞINDA

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca vatandaşlardan şahsen veya 716 33 00 - 716 33 40 – 261 52 40 - 444 16 00 ve Alo Belediye 153 no’lu hatta gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize ekipler oluşturdu. Ayrıca; şehir içerisinde Toplu Taşıma Hizmeti veren Özel Halk Otobüsleri, Minibüs, Taksi ve Dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerin giderilmesi amacıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliğinde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan Terminal Zabıta Amirliğinde yeterli sayıda personel görevlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 30 ayrı istasyon, 556 personel ve 136 araçla görevini sürdürecek. İhtiyaç duyulması halinde vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecekler.

Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için Yol İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde de nöbetçi ekipler oluşturdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri de bayramda 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 185 veya 444 5 185 no’lu telefona bildirerek, yardım isteyebilecekler.

Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini sürdürecek. Mezarlıklar ziyarete açık olacak. Vatandaşların her konudaki dilek ve şikâyetlerine yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimlerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

KURBAN KESİM NOKTALARI

Bu arada 17 ilçede belirlenen 183 kurban kesim noktasında da Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler koordineli bir şekilde karasinek oluşumuna karşı tedbirleri ve biyosidal ürün uygulamalarını bayram boyunca sürdürecek. Yetkililer, atıkların etrafa gelişi güzel atılmaması konusunda da vatandaşları uyardı. Belirlenen kurban kesim noktaları ise ekte sunulmuştur. Kesim yerlerine ait bilgi TC Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sitesinden alınmıştır.

ALO BELEDİYE: 153

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 185 – 444 5 185

ZABITA: 716 33 00- 716 33 40

TERMİNAL ZABITA KARAKOLU: 261 52 40

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 188 – 0224 716 3250

BURULAŞ ÇAĞRI MERKEZİ: 0850 850 99 16