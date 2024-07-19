BURSA (AA) - Bursa, Bilecik ve Yalova'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.



Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda Bursa'da Orhan Camisi ve Alaaddin Bey Camisi'nde kurulan stantlarda, cuma namazı sonrası 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Bilecik'te de Orhangazi Camisi'nde cuma namazının ardından gerçekleştirilen ikramda, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyarete gelen misafirlere aşure dağıtıldı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak muharrem ayının gelişini 81 ilde aşure dağıtarak kutladıklarını söyledi.

Bu kapsamda Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova'da da ikramda bulunduklarını anlatan Yıldız, muharrem ayının Türkiye'ye ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.

Yalova'da da Rüstem Paşa Camisi'nde cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.