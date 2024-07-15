BURSA (AA) - Bursa, Bilecik ve Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Ulu Cami'de mevlit okundu, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır şehitler için dua etti.

Programın ardından vatandaşlara güllü lokum ikramında bulunuldu.

Programa Vali Mahmut Demirtaş, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

- Bilecik

Bilecik Orhangazi Cami'de, Vali Sayın Şefik Aygör ve il protokolünün katılımıyla mevlit programı düzenlendi.

Geçmişten bugüne kadar vatan için canlarını feda eden şehitler için hatimler okunarak dualar edildi.

- Yalova

Yalova'da Rüstempaşa camisinde düzenlenen mevlit programına il protokolü ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlit okunmasının ardından vatandaşlara güllü lokum ikram edildi.