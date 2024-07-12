Büyükşehir Belediye meclisi, Temmuz ayı toplantısı için bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısını Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplatısını Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında belediye meclis salonunda yapılan programla gerçekleştirdi. AK Parti grup sözcüsü ve CHP grup sözcüsü arasında "AKP telaffuzu" tartışması yaşandı.

Tartışma karşılıklı söz alımları devam ederken meclis üyeleri Başkan Bozbey'in araya girmesi ile sakinleşti.

“DAHA SERT KARARLAR ALMALIYIZ”

Yaşananlardan sonra sözlerine şöyle devam eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,” Sözcülerimizin bahsettiği gibi geçtiğimiz ay yangınla boğuştuk. Herkes çok güzel çalışma yürüttü. Bu durumda yanan bizim ciğerimiz ve geleceğimiz oldu. Sayın valimizin o alanlarda piknik yasağını destekliyor ve daha sert kararlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Yangın söndürülme çalışmalarını yürüten, emeklerini ortaya koyan herkese tekrardan yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

“SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAYA ÇABALIYORUZ”

Sorunlara çözüm için çabaladıklarını belirten Başkan Bozbey, ”Mudanya'daki körfez için ulaşım aşamasının dememesine başlayacağız. Saatleri de cumartesi günü açıklayacağız, seferlerin ne zaman düzenleneceği gibi durumları kamuoyu ile paylaşacağız. Yarın Keles'teyiz bir başka gün başka yerde. Belediye başkanlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bizler belediye olarak sorunlara çözüm bulmaya çalışan, çabalayan anlayışa sahibiz. Dünya hukuk gününü kutluyorum, hukukun üstünlüğünü savunan ve arkasında duran bir çizgide yürümeye devam ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”sözlerini kullandı

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçiş yapıldı. Gündem maddeleri meclis üyeleri tarafından kabul edildi. İşte gündem maddeleri:

GÜNDEM 1- GEÇEN TOPLANTI ZAPTININ OKUNMASI



KABUL EDİLDİ



2- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ



TÜM FIRKALAR KABUL EDİLDİ



3: KOMİSYONDAN GELEN EVRAKLAR



TÜM FIRKALAR KABUL EDİLDİ



Program tamamlandı.