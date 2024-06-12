Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başantrenörlüğe Mehmet Fatih Işık getirildi.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz sezon Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ilk sezonunu geçiren ve ligi 6. sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Merve Yılmaz’la yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevi için Mehmet Fatih Işık’la anlaşma sağladı. Tecrübeli antrenör, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve Kulüp Başkanı Muhammet Aydın’ın da yer aldığı törenle kendisini Bursa Büyükşehir Belediyespor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor’un Mehmet Fatih Işık yönetiminde başarılı bir sezon geçireceğine inandığını söyleyen Kulüp Başkanı Muhammet Aydın, “Hocamız uzun yıllar başarılı ekiplerde görev yaptı. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun. Kulübümüzün güzel bir sezon geçireceğine inanıyorum” diye konuştu. Mehmet Fatih Işık da “Bursa Büyükşehir Belediyespor’da görev yapacağım için mutluyum. Bizlere güvenen başta başkanımız ve yönetim kurulumuzu mahcup etmeden başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce uzun yıllar Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor’da başantrenörlük yapan sonrasında yine Süper Lig ekipleri Antalyaspor, Eskişehir Ormanspor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor’da görev yapan, geçtiğimiz sezon başında ise Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekibi Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ’yi çalıştıran Işık, Kongo Milli Takımı’nda da görev yapıyor.