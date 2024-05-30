Keşan Batı Koleji, Model Uçak Türkiye finalinden başarıyla döndü Keşan Batı Koleji, Model Uçak Türkiye finalinden başarıyla döndü

Büyük Erkekler Sutopu 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, namağlup finale yükseldi.BURSA (İGFA) - Ligde ilk devreyi 4’te 4 yaparak tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci devre maçlarını da yenilgisiz tamamlayarak adını finale yazdırdı. Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan ikinci devre maçlarında Osmangazi Belediyespor’u 21-7, Muğla Gençlik Spor Kulübü’nü 10-7, İzmir Dalton Koleji’ni 11-4 ve İzmir 35 Sutopu Kulübü’nü 12-11 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu devreyi de 4’te 4’le tamamladı. Bu sonuçla oynadığı 8 maçı da kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor grubunu lider bitirdi ve final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 1. Lig’de final müsabakaları 21-23 Haziran 2024 tarihleri arasında oynanacak.

Kaynak: igf