Büyük Erkekler Sutopu 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, namağlup finale yükseldi.BURSA (İGFA) - Ligde ilk devreyi 4’te 4 yaparak tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci devre maçlarını da yenilgisiz tamamlayarak adını finale yazdırdı. Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan ikinci devre maçlarında Osmangazi Belediyespor’u 21-7, Muğla Gençlik Spor Kulübü’nü 10-7, İzmir Dalton Koleji’ni 11-4 ve İzmir 35 Sutopu Kulübü’nü 12-11 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu devreyi de 4’te 4’le tamamladı. Bu sonuçla oynadığı 8 maçı da kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor grubunu lider bitirdi ve final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 1. Lig’de final müsabakaları 21-23 Haziran 2024 tarihleri arasında oynanacak.

Kaynak: igf