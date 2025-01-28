Bursa Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Uyarı! Daha Detaylı Çalışmalıyız

Bursa, dün öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü, Nilüfer ilçesinin Üçevler Mahallesi civarına denk geldi. Kısa süreli paniğe yol açan bu sarsıntı, Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin beklendiği dönemde dikkatleri bir kez daha bölgedeki sismik hareketliliğe çekti.

Kayapa-Yenişehir fay hattı üzerinde meydana geldi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, gerçekleşen depremin Kayapa-Yenişehir fay hattı üzerinde meydana geldiğine dikkat çekti. Depremin, MTA'nın diri faylar haritasında yer almayan ve yeni önerilen Kayapa-Yenişehir fay hattı üzerinde olduğuna vurgu yaptı. Şenkaya, bu hattın daha detaylı incelenmesi gerektiğini belirtti.

"Sismometre kurulmalı, çalışmalar hızlanmalı"

Şenkaya, Bursa Ovası üzerine sismometreler kurulması gerektiğini belirterek, fay hattının verdiği tepkilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. “Bu fayın, şehrimiz için tehlikeli olup olmadığını anlamamız için 27 Ocak’taki deprem gibi her tepkiyi dinleyip çözümlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Depremin etkisi mahallelere göre farklıydı

Depremin etkisi, farklı mahallelerde farklı hissedildi. Bazı vatandaşlar, depremi bir sallantı değil, alttan gelen bir vuruş şeklinde tanımladı. Bu, depremin düşey birleşeninin yatay birleşenden daha fazla olduğunun bir göstergesi. Şenkaya, bu farklı hissiyatın, depremin büyüklüğüne oranla yapıları nasıl etkileyebileceği konusunda önemli ipuçları verdi. “Farklı mahallelerde depremin farklı şiddetlerde hissedilmesi, büyük bir depremde yapıların hasar görmesini engellemek için yerel analizlerin önemini artırıyor” dedi.

"Bursa'da depremler için daha fazla çalışma yapılmalı"

Şenkaya, Bursa ve çevresindeki potansiyel depremler hakkında, hangi bölgelerde ve nasıl hissedileceğine odaklanılması gerektiğini belirten Şenkaya, "Küçük bir depremde böyle farklı ivmelerin çıktığını hissedebiliyorsak büyük bir depremde bu daha fazla olacak. Bu ortaya çıkan farklılık da kimi yerlerde yapıların hasar görmesine neden olurken kimi yerlerde görmemesine neden olacak. Dolayısıyla biz aslında Bursa’da ve çevresinde nerede ve ne zaman deprem olacağından ziyade bir deprem olduğunda nerede nasıl hissedileceğine odaklanmalıyız. Kayapa-Yenişehir fay hattı özelinde daha fazla çalışmalar yapmamız gerekiyor" diye konuştu.