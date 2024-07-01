Bunlar da ilginizi çekebilir

BURSA (İGFA) - Huysuz Kırıkçatal ve iyi kalpli Gümüşkepçe’nin eğlenceli maceralarının anlatıldığı, Ege Işık ve Haluk Işık’ın yazdığı, Sıdıka Derya Gümral’ın yönettiği, Efecan Baştürk, Serkan Çetinkaya, Çağla Genç Özkaymak, Fatih Kasap, Cengiz Bodur ve İpek Abama’nın rol aldığı Harikalar Mutfağı;

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü “Hiçbir Yeri Unutmadık” “Büyük Anadolu Turnesi” kapsamında, 02-13 Temmuz tarihleri arasında, deprem bölgesi olan, Antakya Kırıkhan, Defne, Hassa ve Belen’deki konteynır kentlerde Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyunu küçük izleyicileriyle buluşacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.