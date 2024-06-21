Bursa Gemlik Belediyesi, duyarlı halkın kurban ve adak bağışlarıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Sosyal İşlerden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Tolga Sarışen’in önderliğinde yürütülen projede, katlı otopark altındaki Sosyal İşler Müdürlüğü alanında 13 metrekarelik modern bir buzhane kuruldu.

Bu proje kapsamında, hayırsever vatandaşların bağışladığı kurbanlar ve adaklar, hijyenik şartlar altında işlenerek kıyma ve kuşbaşı olarak vakumlanmakta ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Duyarlı Gemlik halkının katkılarıyla, hem israfın önüne geçilmekte hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülmektedir.