Bursa'nın Gemlik ilçesinde Aşevi ve Halk Market’in kapatılacağı söylentilerine ilişkin açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükü Deviren, Halk Market ve Aşevi’ni kapatmadıklarını, aksine daha verimli hale getireceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, aşevinde önce kanalizasyon ve temizlik problemleri yaşandığını, Gemlik Belediyesi tarafından gerekli tamirat ve temizlik işlerinin yaptırıldığını, böyle bir girişimde sağlık ve verimlilik açısından kontrolün belediyede olması gerektiğini söyledi.

Osmangazi Belediyesi’nde hizmete sunulan Halk Lokantası’nı örnek veren Başkan Deviren, hizmetin devam edeceğini, ihtiyaç sahiplerinin buradan ücretsiz faydalanacağını, tesisin isminin ise Kamil Beki Halk Lokantası olacağını müjdeledi. Halk Market hakkında da açıklama yapan Başkan Deviren, hizmetin Halk Büfeler üzerinden devam edeceğini, burada da nezih ve temiz bir Halk Lokantası hizmete sunacaklarını dile getirdi.