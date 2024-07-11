Bursa'da Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgalleriyle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.BURSA (İGFA) - İşletme önlerine konan masa, sandalye ve satış amaçlı ürünlerle yayaların yürüme yollarını kapatan, Gemliklilerin kaldırım yerine araç yollarından yürümelerine neden olan, tüm halkın ortak kullanım alanı olan kaldırımları kendi işletmelerinin parçası gibi işgal edenlerin malzemelerine el konuldu.

İlçe merkezi ve Katlı Otopark civarında bulunan çeşitli kahvehaneler, zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgaline son verilmesi için daha önce uyarılmıştı. Uyarıyı dikkate almayan işletmelere cezai işlem yapıldı. Bazı işletmelere ikinci kez ceza kesilmesine rağmen kaldırım işgali devam edince, ekipler özellikle kahvehanelerin tabure, masa ve sandalyelerini topladı.

Zabıtanın kaldırım işgaliyle mücadelesi, Gemlikliler tarafından takdirle karşılandı. Özellikle sokaklarda yürümekte zorlandığını söyleyen kadınlar, çocuk arabalarıyla geçecek yer bulamadıklarını, huzurlu ve güvenli sokaklar için uygulamanın gerekli olduğunu belirterek zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.