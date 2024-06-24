Temizlik çalışmalarına, ana caddelerden ara sokaklara kadar kentin her yerinde kesintisiz devam eden Gemlik Belediyesi, sona eren 9 günlük Kurban Bayramı’nın ardından rekor sayılacak bir hizmete imza attı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram ve sonraki günlerde, Gemlik ve çevresinde 500 tondan fazla kurban atığı ve evsel atığı bertaraf etti.

Bu miktar, geçen bayramın 2, normalin ise 4 katı fazla olarak değerlendirildi.

Dolayısıyla Gemlik Belediyesi ekipleri, bayram tatili boyunca normalin 4 katı fazla temizlik hizmetleri mesaisi gerçekleştirmiş oldu.

Rutin hizmetlere devam eden ekipler, yaşanan yoğunluğun ardından katı atık biriken konteynırlarda da yıkama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Kurban atıklarının da atıldığı görülen konteynırlar, kötü koku ve istenmeyen görüntülerin oluşmaması için özel araç ile tek tek yıkanarak temiz şekilde yerlerine yerleştirildi.