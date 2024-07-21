Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Gemlik'teki uluslararası turnuvaya Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abit Uğuz, Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları Durmuş ve Arzu Karataş, belediye meclis üyeleri, İl Spor Müdür Vk. Abdurrahman Dağlar, İlçe Spor Müdürü Dr. Berkant Atasoy, Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşu başkan ve temsilcileri katıldı.

Konuşmalar öncesi katılımcı ülkeler olan Azerbaycan, Pakistan, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Umman, Irak, Ürdün, Kazakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Cezayir, Kırgısiztan, Özbekistan ve Tanzanya’yı temsil eden sporcuların geçiş töreni yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, katılımcıları önce İngilizce selamladı daha sonra Gemlik Belediyespor Kulübü antrenörlerinden, 50 yıldır Karate-Do sanatının içinde olan Kasım Demir’i yanına davet ederek, emeklerinden ötürü Demir’e teşekkür etti. Başkan Deviren, Uluslararası Karate Turnuvası’nın Gemlik’te yapılıyor olmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Para Karate dalında Türkiye 1.si olan Elanur Çiftçi, Kata gösterisi gerçekleştirdi. Çiftçi’ye madalyasını Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır takdim etti.

Turnuvada derece alan 2012 ve 2013 doğumlu kız ve erkek sporculara dört farklı kategoride madalya verildi.

Madalyaları Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Türkiye Karate Federasyonu Av. Dr. Aslan Abit Uğuz, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ve Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran takdim etti.