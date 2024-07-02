Bursa'nın Gülbahçe mahallesinde, uzun süredir devam eden kanalizasyon kokusu, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Mahalle sakinleri konuyla ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın huzur dolu mahallelerinden biri olan Gülbahçe, son dönemde yaşanan gider kokuları nedeniyle zor günler geçiriyor. Bursa'nın Gülbahçe mahallesinde, özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan gider ve kanalizasyon kokuları, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Kokunun dayanılmaz hale gelmesi ile birlikte birçok vatandaş, belediye ve ilgili kurumlara şikayetlerde bulunarak acil çözüm talep ediyor.



Mahalledeki vatandaşlar çeşitli yollarla şikayetlerini ileterek seslerini duyurmaya çalışıyor. Özellikle çocuklu aileler, kokunun sağlığı da tehdit ettiğini belirterek daha fazla beklemek istemediklerini dile getiriyor. Gülbahçe mahallesi sakinleri, yaşanan gider kokuları probleminin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını umarak, mahallelerinde yeniden huzurlu günlere dönmeyi bekliyor.