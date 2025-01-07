İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme kazada üç kişi yaralandı. Kontrolsüz kavşakta gerçekleşen çarpışma sonucu, araçlardan birinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kontrolsüz kavşakta feci çarpışma: 3 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi Hicran Sokak ile Emin Sokak kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hicran Sokak’tan seyir halindeki Muharrem A. (37) yönetimindeki 34 KHR 82 plakalı otomobil, Emin Sokak’tan gelen Kadir A. (20) yönetimindeki 16 BIP 467 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 BIP 467 plakalı araç, yakınlardaki bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kazanın ardından, 34 KHR 82 plakalı otomobildeki yolcu Kübra A. (35) ve her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücü Kadir A., aracında sıkışarak kurtarılamaz duruma geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkarmayı başardı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazanın nedenini araştırıyor

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği kavşakta başlattığı incelemeyle birlikte, olayın nedenini araştırıyor. Kazanın kontrolsüz kavşağın etkisiyle mi yoksa sürücü hatasından mı kaynaklandığına dair soruşturma sürüyor.