Bursa İnegöl'de ailevi husumet nedeniyle tartışan ağabey, kardeşini sopayla darp edip tabancayla yaraladı. Şüpheli ağabey tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın detayları

Sabah saat 08.30 sıralarında, İnegöl’ün Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak’ta yürüyen Bülent G. (54), husumetli olduğu kardeşi Erdami G. (52) ile karşılaştı. İddiaya göre, iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesiyle Bülent G., yanında bulunan sopayla kardeşine saldırdı. Ardından tabancasını çıkararak kardeşine ateş etti. Mermi, beden eğitimi öğretmeni olan Erdami G.’nin sağ bacağına isabet etti.

Kardeş yaralandı, ağabey tutuklandı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Erdami G.’yi İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan kardeşin tedavisi sürüyor. Öte yandan, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan şüpheli Bülent G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Bülent G., polise verdiği ifadede, "Uzun yıllardır süren ailevi sorunlarımız vardı. Yolda karşılaştık, tartışma çıktı ve kendimi korumak için ateş ettim" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını derinleştiriyor. Kardeşler arasında yaşanan husumetin detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.