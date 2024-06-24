Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı, son zamanlarda artan hava sıcaklıkları ve ülkede artış gösteren orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, son zamanlarda artan hava sıcaklıkları ve Türkiye'de artış gösteren orman yangınları dolayısıyla vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Büyükşehir İtfaiyesi'nden yapılan duyuruda; vatandaşların ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ ve bahçe temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmeleri konusunda duyarlı ve dikkatli olmaya davet edildi.

Söz konusu duyuru, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.