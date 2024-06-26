Bursa-İzmir Karayolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Küçükbalıklı köyü girişindeki yangına, yoldan geçen sürücüler, bir tavuk firmasının çalışanları ve itfaiye ekipleri birlikte müdahale etti.

Yangın hızla 20 dönümlük alana yayıldı

Edinilen bilgilere göre, Nilüfer ilçesine bağlı Küçükbalıklı köyü girişinde otluk alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yaklaşık 20 dönümlük bir alana yayıldı. Bursa-İzmir Karayolu'nda seyreden sürücüler, alevleri fark edince durup yangına müdahale etti.

Vatandaşlar itfaiye ekibine destek verdi

Çevrede bulunan bir tavuk firmasının çalışanları da yangın söndürme çalışmalarına katılarak büyük destek verdi. İtfaiye ekiplerinin de dahil olmasıyla yangının önü kesildi. Yangına müdahale için Bursa şehir merkezinden de ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayın detayları ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.