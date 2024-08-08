Bursa'nın Karacabey Ovası'nda, salçalık domates üreticileri, hükümetin tarımsal destek politikalarını protesto etmek amacıyla büyük bir eylem düzenledi. Traktörleriyle Bursa-İzmir Karayolu'nu trafiğe kapatan çiftçiler, "Çiftçiye uzanan eller kırılsın" ve "Hükümet istifa" sloganları attı. Jandarma ve polis ekipleri, eylemi engellemeye çalıştı, bu da gerginliğe yol açtı.

Domates ve diğer ürünler tarlada kaldı

Eylemciler, ellerinde kalan salçalık domatesleriyle birlikte sorunlarını dile getirdi. Üreticiler, domates, karpuz, biber ve fasulyenin tarlada kaldığını ve ürünlerin alıcı bulamadığını belirtti. Çiftçiler, emeklerinin karşılığını alamadıkları için büyük zarara uğradıklarını vurguladı.

CHP'li Milletvekili Orhan Sarıbal'dan destek

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, eylem alanında yaptığı açıklamada, çiftçilerin karşı karşıya kaldığı zorlukları ve yaşanan maliyet krizini dile getirdi. Sarıbal, devletin çiftçilere acil destek sağlaması gerektiğini ve çiftçilerin üretim sürecindeki sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Tüketicinin enflasyonu, çiftçinin batışı olamaz"

Sarıbal, tüketicinin enflasyonunun çiftçinin batışına neden olamayacağını belirterek, hükümetin çiftçilere yönelik destek ve alım garantisi sağlaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Türk Şeker, TMO ve Tarım Kredi Ofisleri'nin hemen devreye girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Eylemler devam ederken, çiftçiler, tarımsal üretim ve destek politikalarındaki eksikliklerin giderilmesini talep ediyor.