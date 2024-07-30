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Yola savrulan Haluk Acer’e, aynı istikamette seyreden Emre G. (27) yönetimindeki 16 AGS 013 plakalı araç çarptı. Acer, bu çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından 16 BDB 535 plakalı aracın sürücüsü Mustafa T. ve araçta bulunan Müzeyyen Ö.T. (32), Mustafa E.T. (12), Mert Efe T. (1), Bülent Ç. (61) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saat 01.50 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu Yolağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 54 yaşındaki Haluk Acer yönetimindeki 06 MOA 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, aynı istikamette seyreden Mustafa T. (36) idaresindeki 16 BDB 535 plakalı araç yandan çarptı. Bu çarpma sonucunda Haluk Acer yola savruldu.

Bursa ’nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası nda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İzmir-İstanbul Otoyolu Yolağzı Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada, üç aracın karıştığı olayda sürücülerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.

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