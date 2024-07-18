Bursa'da Karacabey Belediyesi’nin sosyal hizmet projeleri arasında yer alan Kent Lokantası, ilçe halkına uygun fiyatlı ve kaliteli yemek sunmak için gün sayıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçeinde Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın öncülüğünde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle dar gelirli vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen proje sayesinde Karacabey halkına kaliteli yemekler uygun fiyatlı sunulacak.

Proje kapsamında lokantanın yer alacağı binada tadilat ve düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Günümüz şartlarına uygun modern ve hijyenik bir Kent Lokantası için çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Fatih Karabatı bu işletmede sunulacak yemeklerin damak zevkine uygun, sağlıklı ve güvenilir olacağının altını çizdi.

Başkan Fatih Karabatı, Kent Lokantası projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu lokanta, Karacabey halkının bir araya gelerek uygun fiyatlarla kaliteli yemek yiyebileceği bir yer olacak. Sosyal dayanışmayı ve birlikte yaşam kültürünü güçlendirmek için bu tür projelere önem veriyoruz. Özellikle esnaf arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız için büyük önem arz etmektedir. Burada amacımız bir işletmeden ziyade güvenilir ve lezzetli gıdayı isteyen tüm vatandaşlara modern ve hijyenik şartlarda sunmak” şeklinde konuştu.

Karacabeylilere uygun fiyatlı ve kaliteli yemek sunmayı hedefleyen Kent Lokantası’nın önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanıyor. Başkan Karabatı çalışmalarda sona gelinirken, halkın lokantasının açılışını yine tüm Karacabey halkıyla birlikte yapacaklarının altını çizdi.